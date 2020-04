Xavier Niel et Thomas Reynaud intègrent le conseil stratégique d’une nouvelle école du numérique et y donneront des master class

Fondée par une administratrice d’Iliad, “Futurae”, nouvelle école du numérique qui ouvrira ses portes en octobre prochain, comptera notamment parmi son conseil stratégique XXL, Xavier Niel et Thomas Reynaud. Le fondateur de Free et son directeur général y dispenseront des master class.

Une nouvelle école du numérique prend forme. Baptisée Futurae, cette structure créée par Virginie Camels, actuelle administratrice d’Iliad passée notamment par Canal+ et Endemol, devrait ouvrir ses portes le 5 octobre prochain à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. A contrario de 42 de Xavier Niel (gratuite, en peer-learning et sans nécessité de diplôme), l’école sera payante, 7 700 euros par an pour une licence et 8 500 par année pour le master, a rapporté French Web. Elle exigera aussi d’avoir le bac. Son objectif est de former aux métiers du numérique d’aujourd’hui et demain dans le domaine de l’industrie créative et du marketing digital (animation 3D, effets spéciaux, jeux-vidéos, audiovisuel, web design). Futurae compte se démarquer par ses programmes, développés en collaboration avec des patrons et cadres d’entreprises de grands groupes.

Pour créer cette école, Virigine Camels s’est entourée de grands noms du secteur comme Xavier Niel (Free), Sébastien Missoffe (directeur général de Google France), Justine Ryst, (directrice générale de YouTube France) ou encore Arnaud de Puyfontaine (président du directoire de Vivendi), Jean-David Blanc (fondateur d’Allociné et Molotov) mais aussi Thomas Reynaud (Directeur général d’Iliad). Tous siègeront à son conseil stratégique et y dispenseront des master class, soit des cours de perfectionnement et de partage d’expérience. La première promotion comptera 150 étudiants avec un objectif de 800 élèves d’ici 4 à 5 ans.