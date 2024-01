La plupart des abonnés Freebox attendent un retour à une tarification fixe

83% des abonnés Freebox seraient favorables à un retour à un tarif fixe, comme le souhaite Free.

Quel modèle de tarification pour les offres Freebox ? Réduire la période de promotion, la supprimer, ou ne rien changer? La question vous a été posé du 21 décembre au 23 janvier 2024.

Sur les 6518 votants, 57% affirment approuver la volonté affichée par Free de revenir à l’avenir à des tarifs fixes comme ce fût le cas avant 2018. Selon eux, “c’est bien plus clair transparent”. Pour 21%, opter pour cette tarification serait appréciée à condition que le prix, affiché la deuxième, baisse. Pour 5%, l’avis est également positif, ils préfèrent un tarif fixe à une période de promotion de 6 mois. Au total, près de 83% des votants se disent favorable à cette politique commerciale s’il est venait à voir le jour. A contrario, 11% des participants sont contre cette éventualité. Ils préfèrent faire des économies la première année ou estime que ce modèle est obsolète.

Depuis quelques semaines, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont pour leur revu leur politique tarifaire pour proposer une promotion de 6 mois au lieu des 12 auxquels le marché s’était tout de même habitué depuis plusieurs années. Même Free avait fini par s’y plier en 2018, après avoir subi de plein fouet les effets de ces offres concurrentes sur ses résultats trimestriels.

Ce changement chez la concurrence n’a pas été suivi par l’opérateur de Xavier Niel pour le moment, mais on a pu voir également un retour du tarif unique, spécifiquement sur la box de Red by SFR. Avec un tarif mensuel qui revient à la moyenne entre l’ancien tarif promotionnel et le prix final de l’offre, l’offre devenait d’ailleurs plus intéressante sur la durée que sa précédente version.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox