Des choix critiqués chez Free Mobile mais un enrichissement bienvenu, méfiance chez RED… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Un bel enrichissement chez Free Mobile

La TV débarque gratuitement chez Free Mobile, le premier recruteur sur le segment envoie un message fort à la concurrence dans un contexte où il est le seul à ne pas augmenter ses prix. Pour célébrer comme il se doit aujourd’hui ses 12 ans d’existence, le trublion permet désormais aux abonnés au Forfait Free 5G 250 Go (19,99€/mois) d’accéder à la richesse des contenus OQEE by Free sur smartphones, tablettes, TV connectées, boîtiers TV et oqee.tv. Si certains s’attendaient à un enrichissement de la data comme certaines rumeurs le laissaient entendre et ont donc été déçu, l’enrichissement a tout de même été globalement salué par les Freenautes.

Un changement chez Free Mobile fait débat

Dans une nouvelle grille tarifaire appliquée dès aujourd’hui, l’opérateur change deux règles concernant ses offres mobiles. Le principal changement est l’augmentation de la limite de hors forfait pour les abonnés à 2€ à partir de laquelle leur ligne est bloquée. Pour éviter que votre facture s’envole si vous dépassez les 2h d’appel ou les 50 Mo inclus, Free Mobile procèdera en effet à un blocage de votre ligne à partir d’un certain montant. Ce dernier était auparavant de 10€ sur le mois, il est revu à la hausse à 20€. Pour certains, c’est une mauvaise nouvelle puisqu’il est désormais possible de se retrouver avec une facture bien plus élevée, quand d’autres arguent qu’il s’agit avant tout de la responsabilité de l’abonné, qui doit faire preuve de prudence. Qu’en pensez-vous ?

RED by SFR, des offres sexy mais méfiance obligatoire…

La marque low-cost de SFR annonce la fin de son offre Red Box à 10€/mois lancée il y a plus de 6 ans. Les abonnés en bénéficiant sont informés par email, ils passeront le mois prochain à une offre à 19,98€/mois en gardant les mêmes équipements et options. Une très forte hausse pour une offre qui est tout de même initialement très intéressante, le hic étant que chez SFR et RED, comme chez d’autres opérateurs, le tarif n’est jamais vraiment garanti.

Le baromètre de nPerf fait parler de lui

Le verdict de nPerf est sans appel dans son baromètre annuel des connexions de l’internet fixe : Bouygues Telecom a proposé en 2023 les meilleures performances, toutes technologies confondues. Un grand chamboulement pour Free, après deux titres consécutifs au baromètre annuel de nPerf en 2021 et 2022. L’opérateur reste second, mais les Freenautes attendent un sursaut de sa part. Peut être avec la V9 et son WiFi 7 ?

Les besoins évoluent, les forfaits aussi…

C’est n’est plus le moment propice pour profiter du booster payant pour le forfait 2€ de Free Mobile. Après avoir lancé sa meilleure formule 5 Go à 2,99€/mois, Free Mobile fait le choix de revenir à une option payante intégrant toujours les appels illimités mais désormais seulement 1 Go de data, soit 5 fois moins de données au même prix, c’est-à-dire 2,99€/mois en plus du prix du forfait, soit 4,99€/mois au total ou 2,99€/mois pour les abonnés Freebox qui bénéficient d’un avantage. Une offre résolument moins alléchante mais qui s’aligne sur la concurrence, qui soulève ainsi la question de ce qu’il est possible de faire avec 1Go par mois. S’il est raisonnable d’envisager un usage assez limité avec l’ancienne formule du booster, celui-ci paraît tout de même encore plus restreint, à quoi bon l’adopter si ce n’est pour les appels illimités, par rapport au forfait à 2€ classique ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox