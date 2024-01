En vidéo : découvrez comment Free Mobile installe la 5G dans le plus gros parc des expos de France

Pour permettre aux visiteurs d’accéder à la dernière génération de téléphonie mobile en intérieur, Free Mobile a dû se lancer dans un grand chantier au Parc des Expos Paris-Nord Villepinte.

Couvrir 250 000 mètres carrés en 5G indoor, ce n’est pas une mince affaire. Free 1337, organe de communication officiel dédié au réseau de l’opérateur, a dévoilé une nouvelle vidéo dans laquelle est présentée l’installation de la 5G dans le plus gros parc des expos de France.

David Ramalho, conducteur de travaux couverture spécifique depuis 5 ans, explique donc comment, après voir été missionné par VIPARIS, Free Mobile a du rendre cette surface immense couverte en 5G pour que tous, exposants comme visiteurs puissent y accéder. Le service “couverture spécifique” est généralement habitué à des chantiers plus complexes, puisqu’ils s’occupent aussi de la couverture dans les gares, les tunnels, les aéroports.



La problématique étant que l’opérateur part de rien et doit s’adapter à l’infrastructure existante. Il a donc été nécessaire de déployer 28 antennes à travers ces halls, réparties sur 12 zones. Pour relier et connecter tout cela, 6 km de câble coaxial ont été tirés et plusieurs km de câbles d’alimentation et de fibre optique, sur une durée “record” de trois mois.

