Oqee Ciné : de nouveaux films accessibles gratuitement sur les Freebox et pour certains abonnés Free Mobile

Du grand spectacle, de la comédie et de l’émotion sont au rendez-vous sur le service de streaming de Free.

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop, Devialet et Mini 4K, mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs. Depuis mardi dernier, les abonnés au forfait à 19.99€/mois de Free Mobile peuvent également y accéder grâce à l’intégration d’Oqee dans leur offre.

Free a enrichi ce vendredi 12 janvier son offre de contenus en intégrant de nouveaux contenus assez variés, allant de la comédie complètement loufoque à la saison d’une série culte

Attachez vos ceintures, zone de turbulences en vue avec White House Down de Roland Emmerich. Un groupe terroriste capture des otages et fait exploser la Maison Blanche, le Président des États-Unis Jamie Foxx est en péril… Channing Tatum est le dernier rempart pour protéger sa fille, le Président des États-Unis et l’avenir du pays dans ce blockbuster très musclé.

Quand un père de famille devient chef de gang, c’est l’histoire de l’amitié dangereuse entre Gad Elmaleh et Richard Berry sur fond de grand banditisme dans le Belleville des années 70 dans l’émouvant Comme ton père.

La comédie Les Gaous suit le périple à Paris de deux petits gars de Dordogne, sans un rond et des rêves plein la tête. L’un court après l’amour, l’autre après le succès dans le show business. Dans la grande ville, ces deux naïfs sympathiques vont tout tenter et croiser des personnages excentriques interprétés par Jean-Marie Bigard, Richard Bohringer, Ticky Holgado, ou Chevallier et Laspales.

Sans oublier une touche de magie pour bien débuter l’année : la saison 5 de Ma Sorcière bien-aimée arrive sur OQEE Ciné avec une Samantha toujours plus charmante et un Jean-Pierre toujours plus dépassé par les évènements.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox