Samsung présente le futur de ses smartphones pliants

Le CES 2024 se déroule actuellement et permet aux acteurs de la tech de présenter leurs innovations, et l’écran pliable de Samsung n’est pas en reste.

Il est encore leader sur le marché, mais la concurrence arrive et il faut maintenant penser à l’avenir et à l’innovation autour du smartphone pliable chez Samsung. La filiale Samsung Dispaly, dédiée aux écrans, a levé le voile sur de nouvelles façons d’utiliser ces écrans, avec un nouveau concept nommé In&Out Flip.

Actuellement les Galaxy Z Flod et Flip s’ouvrent dans un seul sens. Mais le Galaxy Z Flip, au format semblable à un modèle à clapet pourrait à l’avenir se plier à 360 degrés. En effet, avec ce concept, le constructeur pourrait ainsi se débarrasser d’un écran secondaire sur le dos et simplement permettre au smartphone de se plier vers l’extérieur, en donnant accès à une moitié de l’écran principal. En supprimant l’écran présent au dos du modèle, il devrait également être possible de concevoir des smartphones pliants plus fins.

“In&Out Flip est une technologie qui peut offrir une nouvelle alternative aux consommateurs qui préfèrent les smartphones en forme de barre en raison de l’épaisseur des produits pliables”, a déclaré un représentant de Samsung Display. “Une fois repliés vers l’extérieur, l’avant et l’arrière du produit peuvent être utilisés comme écran, créant ainsi une nouvelle expérience utilisateur.” S’il est probable que les premiers appareils qui recevraient cet écran soient des Samsung, d’autres fabricants pourraient en bénéficier puisque Samsung Display fournit aussi les concurrents des Samsung Galaxy.

Source : Presse-Citron

