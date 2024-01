Une application française permet le paiement mobile avec un QR code

DeluPay, une startup française, a dévoilé durant le CES 2024 à Las Vegas un système de paiement qui veut rivaliser avec Apple Pay et Google Pay.

Le paiement mobile existe depuis de nombreuses années. Le fonctionnement est simple, il faut ajouter sa carte bancaire dans un portefeuille numérique pour pouvoir payer avec son smartphone. DeluPay à imaginer un moyen de paiement qui permet de se passer d’une carte bancaire. En effet, DeluPay permet de lier votre compte bancaire en lieu et place de votre carte bancaire. Lorsque vous souhaiterez payer dans une enseigne participante, il suffira de scanner un QR code disponible à la caisse, d’utiliser le traditionnel sans contact ou alors une connexion Bluetooth LE pour régler de façon sécurisée n’importe quel montant. Dans le cas où une personne ne souhaite pas ou ne peut pas utiliser les méthodes citées ci-dessus, il lui sera possible de taper manuellement un identifiant accompagnant le QR code pour effectuer le paiement. Un paiement par DeluPay pourra être effectué en trois secondes. Il est bon de savoir que DeluPay fonctionne comme un crédit. En fonction de vos revenus, le plafond de paiement mensuel peut varier et vous serez ensuite débité de la totalité de vos achats en fin de mois puis le compteur se remettra à zéro.

Pour les professionnels, DeluPay promet d’abaisser considérablement les frais d’exploitation du fait qu’il a la main sur tout le processus de transaction. Ce qui permet aux commerçants de ne pas avoir à verser de commission aussi importante que celle des achats avec une carte bancaire. Selon la startup, 1500 enseignes lui font déjà confiance.

Côté protection de données, DeluPay gère l’ensemble du processus d’achat. DeluPay indique que ses serveurs sont exclusivement basés en France. Cependant, se réserve le droit d’en ouvrir éventuellement ailleurs au sein de l’Union européenne, mais pas au-delà.

