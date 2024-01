Free Mobile envoie un mail à de nombreux abonnés avec un QR Code qui va les ravir

Les abonnés Free Mobile au forfait à 19,99€ sont désormais prévenus par courriel, l’application Oqee by Free est désormais incluse dans leur offre. Un QR Code leur permet de la télécharger très facilement.

“Un nouveau service inclus débarque dans votre Forfait Free 5G”, dans un nouveau mail envoyé à ses abonnés, Free Mobile annonce l’intégration de sa propre application TV OQEE by Free et de son service de streaming OQEE Ciné dans leur offre 250 Go.

“Profitez d’un accès à plus de 220 chaînes en direct et à un large choix de contenus en replay sur OQEE by Free, et de centaines de films et séries sur OQEE Ciné depuis votre smartphone, tablette, ordinateur ou TV connectée. Téléchargez l’application OQEE by Free, ou rendez-vous sur oqee.tv pour accéder partout à vos programmes favoris”, précise l’opérateur.

Dans ce courriel, Free Mobile intègre également un QR Code, lequel permet de télécharger directement l’application sur iOS et Android.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox