App Store : Apple tente d’échapper aux nouvelles règles européennes

Apple s’explique enfin devant le Tribunal de l’UE sur son refus d’ouvrir son App Store à la concurrence.

Le géant américain défie à nouveau l’Union Européenne autour du DMA et du DSA, les deux textes majeurs de l’UE autour du numérique visant à imposer de nouvelles règles et notamment une ouverture à la concurrence pour les géants du milieu. Devant le tribunal de l’Union, Apple tente ainsi de faire valoir sa vision selon laquelle l’App Store comme seul réel moyen d’installer des applications sur ses appareils n’est pas anticoncurrentiel.

Il explique ainsi que la Commission européenne a commis « des erreurs factuelles importantes, en considérant que les cinq App Stores de la marque constituent une plateforme unique », évoquant ainsi chaque magasin d’application pour iPad, iPhone, Apple Watch, Apple TV et Mac comme des services distincts. Le but est ici de faire passer les magasins sous le seuil d’utilisateurs critique pour qu’ils ne soient pas concernés par les nouvelles règles. L’intérêt pour Apple de conserver la situation telle quelle est avant tout de garder la main-mise sur son écosystème mais aussi de conserver une certaine manne financière permise par les transactions réalisées via les applications, sur lesquelles Apple prélève 30% du montant.

La firme de Cupertino profitait de l’occasion pour tenter de convaincre qu’iMessage n’est pas « service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation » suffisamment important. Un autre sujet sur lequel la Commission enquête déjà pour savoir si iMessage devra s’ouvrir à la concurrence.

Source : Reuters

