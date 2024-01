Fibre optique : un opérateur veut installer des panneaux solaires sur ses armoires pour les alimenter en électricité

L’opérateur d’infrastructure Axione a testé l’installation de panneaux photovoltaïques sur un noeud de raccordement optique (NRO) dans le but de l’alimenter en électricité. Après des premiers résultats concluants, il entend étendre le dispositif à travers l’Hexagone.

Et si l’énergie solaire prenait encore plus de place dans les télécoms en 2024 ? Axione a lancé au printemps dernier un test dans la commune de Flavignac en Haute-Vienne, où un NRO a vu s’installer sur son toit des panneaux solaires. Le but était de tester l’autoconsommation solaire sur ces locaux techniques permettant de faire le lien entre le réseau fibre national et le réseau allant directement vers les abonnés.

Ainsi, la consommation énergétique devait être réduite et les premiers résultats de ces tests ont été assez concluants au goût de l’opérateur d’infrastructure. Les panneaux « ont été installés sur le toit du NRO de Flavignac pour l’alimenter en électricité photovoltaïque sans que cela ne perturbe le fonctionnement natif du système relié au réseau d’Enedis » explique Romain Dugast, ingénieur Axione. Il indique par ailleurs que l’électricité solaire « ne vient qu’en appui du réseau habituel : soit en totalité soit en complément ».

Grâce à l’ensoleillement et aux fortes chaleurs de l’été et du début de l’automne dernier, les résultats ont été satisfaisants et “46% de l’électricité consommée par le NRO provenait des panneaux solaires” durant cette période. L’ingénieur précise cependant qu’il faudra attendre un recul sur une année complète pour concevoir l’impact réel de ces installations, mais le test “valide d’ores et déjà la pertinence du dispositif“. Axione envisage ainsi d’étendre l’installation de ces panneaux sur ses autres NRO à travers la France, puisque chaque NRO équipé pourrait réaliser une économie moyenne de 40 à plus de 100 kg d’équivalent CO2 selon les premières estimations.

Source : Alloforfait

