Avast alerte sur plus de 4 000 faux sites internet qui imitent des marques populaires

Les fêtes de fin d’années touchent à leur fin. Une période propice pour les pirates, puisqu’une vague de fausses boutiques en ligne se répand sur Internet pour dérober vos informations personnelles et bancaires.

Vous avez reçu une carte-cadeau ou alors de l’argent à Noël et vous souhaitez vous faire plaisir. Cependant, il va falloir être vigilant. En effet, Avast recense plus de 4 000 boutiques en ligne, contrefaites. Ces sites frauduleux imitent parfaitement les sites les plus populaires comme celui de la marque Quicksilver ou encore Balenciaga.

Les escrocs profitent de la fin des fêtes et de la chasse aux bonnes affaires pour tenter d’extorquer vos données personnelles et bancaires. En ciblant des marques populaires, les pirates copient les offres de produits à la conception de sites Web pour contourner votre vigilance. L’arnaque commence par une demande d’informations personnelles lors d’une fausse connexion ou d’un processus d’achat. Le piège se referme lorsque vous validez votre panier et que vous renseignez les coordonnées de votre carte bancaire ou de votre compte PayPal.

Afin de ne pas tomber dans le panneau, veillez à respecter quelques règles essentielles :

Vérifier la crédibilité des sites web en regardant si la mention “https” apparaît

Utilisez des méthodes de paiement fiables

Se méfier des remises spectaculaires et comparer les prix

Observez les fautes d’orthographe

Mettez à jour vos logiciels de sécurité

Partagez vos expériences et vos avertissements

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox