RED by SFR enrichit l’enveloppe data à l’étranger et l’option Data International de ses forfaits

La filiale lowcost de SFR augmente l’enveloppe data à l’étranger de ses forfaits sans augmenter leurs prix.

RED by SFR a augmenté la data à l’étranger ainsi que la data dans son option Data International. L’enrichissement de la data concerne les forfaits 40 Go et les forfaits 130 Go et 200 Go en 5G, et cela, sans augmenter le prix et toujours sans engagement.

Le forfait 40 Go passe de 10 Go à 11 Go de data depuis l’Europe et les DOM. Le forfait 130 Go propose désormais 27 Go depuis l’UE et les DOM contre 26 Go auparavant. La plus grosse augmentation concerne le forfait 200 Go qui offre dorénavant 32 Go en Europe et DOM contre 20 Go précédemment.

L’option Data International facturée 5 € en plus pour avoir une connexion internet mobile en Suisse, Andorre, USA et Canada en plus de l’Europe et DOM s’enrichit également. En effet, l’option propose à présent 35 Go de data contre 30 Go avant dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada. À noter que cette option est sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox