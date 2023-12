Iliad annonce le succès d’un nouvel emprunt et renforce sa structure financière

Iliad annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 650 millions d’euros. Grâce à cette opération, le 6e groupe de télécommunications en Europe poursuit le renforcement de sa structure financière en améliorant son profil de liquidité tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

Iliad tire avantage de l’amélioration des conditions de marchés observée sur cette fin d’année, et peut désormais refinancer une partie de sa dette obligataire existante via l’offre de rachat lancée conjointement sur ses obligations à échéance février 2024 et octobre 2024, a-t-il annoncé le 6 décembre.

Cette offre de rachat est rendue possible grâce au succès d’une émission obligataire de 650 millions d’euros. “Cet emprunt présente une maturité légèrement supérieure à 5 ans et un coupon annuel de 5,375%”, indique un communiqué. Cette transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec plus de 1,8 milliard d’euros de demandes, précise Iliad. Un emprunt obligataire est un emprunt matérialisé sous forme d’obligations qui sont achetées par des investisseurs.

Nicolas Jaeger, directeur financier du groupe Iliad a déclaré à cette occasion : « Cette opération a rencontré une forte demande, témoignant une nouvelle fois de la solidité de la signature iliad acquise à travers une gestion active et prudente de la liquidité du groupe. Elle réaffirme également la confiance des investisseurs dans notre stratégie de convergence européenne. » Avec cette émission, la maison-mère de Free indique par ailleurs poursuivre le renforcement de sa structure financière en améliorant son profil de liquidité tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette

Cette 2ème émission obligataire de l’année fait suite au placement de 500 millions d’euros réalisé en février 2023. Iliad réaffirme son statut d’émetteur majeur sur le marché européen des obligations.

