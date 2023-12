Google lance Gemini, son IA qui veut surpasser ChatGPT

Gemini, l’IA de Google fait son entrée en jeu. L’ambition est de surpasser ChatGPT.

Google a présenté Gemini en mai dernier, l’IA est désormais disponible. Comme l’indique Demis Hassabis, P.-D.G. de Google DeepMind, Gemini représente un pas de géant dans le domaine de l’intelligence artificielle. En effet, selon les propos de Demis Hassabis, 32 tests de référence ont été menés sur Gemini et ChatGPT-4 et Google les a remportés quasiment tous. « Je pense que nous sommes nettement en avance sur 30 de ces 32 critères ». Cependant, les scores restes tout de même très serrés.

Gemini dispose d’un avantage sur la compréhension et l’interaction avec les contenus audio et vidéo. L’ambition est de créer un modèle de langage réellement multimodal. Sundar Pichai, le directeur général de Google, affirme que Gemini apporte des améliorations pour presque tous les cas de figure d’utilisation d’un modèle de langage à grande échelle. Gemini sera disponible en trois tailles : Nano, Pro et Ultra. La dernière version sera réservée aux tâches de haute complexité, de son côté la version Nano fonctionnera directement depuis des smartphones Android.

Source : The Verge

