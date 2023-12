Free Mobile se porte candidat pour l’attribution de la bande 900 MHz à La Réunion

La bande 900MHz est en vente à La Réunion.

Suite à la récente publication de l’arrêté du 19 septembre 2023, amorçant le processus d’attribution des fréquences de la bande 900 MHz à La Réunion, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a ouvert les portes aux opérateurs intéressés, les invitant à soumettre leur dossier de candidature avant le 5 décembre 2023, à midi, heure de Paris. Quatre acteurs majeurs du secteur des télécommunications ont répondu à cet appel en déposant leur dossier dans les délais impartis. Les prétendants à l’attribution des fréquences de la bande 900 MHz à La Réunion sont Orange, la Société Réunionnaise de Radiotéléphonie (SFR), Telco OI (Free Réunion), et Zeop.

À ce jour, à La Réunion, un lot de 5MHz duplex est disponible dans la bande 900MHz pour une attribution, une ressource stratégique. L’Arcep entreprendra désormais l’examen minutieux de ces dossiers de candidature, veillant à leur conformité aux critères de recevabilité et de qualification des procédures. Cette phase d’instruction sera cruciale pour déterminer les candidats admis à participer à l’enchère principale, qui sera organisée dans les semaines à venir. L’attribution des fréquences de la bande 900 MHz à La Réunion se déroulera selon un processus d’enchères, garantissant une sélection équitable et transparente des opérateurs. Cette étape cruciale du processus devrait se conclure au plus tard au deuxième trimestre 2024, ouvrant la voie à la délivrance des autorisations nécessaires pour l’utilisation de ces fréquences.

Par ailleurs, dès le 1er mai 2025, une expansion significative est prévue, avec 30 MHz duplex supplémentaires qui viendront enrichir la bande 900 MHz. Cette évolution représente une opportunité majeure pour les opérateurs qui réussiront à s’assurer une place dans cette course aux fréquences, renforçant ainsi leurs capacités à fournir des services de télécommunication de haute qualité à La Réunion.