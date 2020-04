Confinement : YouTube met en place une nouvelle plateforme d’éducation temporaire

Google a lancé un site temporaire pour permettre aux élèves de continuer leur apprentissage.

L’épidémie de Covid-19 a causé la fermeture d’écoles dans de nombreux pays, y compris en France et les enfants et adolescents doivent désormais travailler depuis chez eux. Le site de streaming a ainsi lancé “Apprendre à la maison” pour donner accès à de nombreuses ressources pédagogiques à ces élèves.

Un site temporaire pour continuer d’apprendre malgré le confinement

Vidéos, tutoriels et activités adaptées à l’âge de vos enfants sont ainsi regroupées pour les enfants sur cette nouvelle plateforme. Elle est accessible à l’adresse https://learnathome.withyoutube.com/intl/fr/ en version française. Il vous sera ainsi proposé une sélection de contenus triés par tranche d’âge (13 ans et plus, 5 ans et plus et les enfants en maternelles).

Vous aurez ainsi par exemple accès à une sélection de chaînes sur YouTube proposant du contenu éducatif et ludique, mêlant institutions officielles (comme le centre Pompidou ou la chaîne Arte) et YouTubeurs vulgarisateurs.

Il existe également des playlists thématiques pour les enfants de plus de 13 ans, touchant ainsi aux Sciences, aux Maths ou à la culture générale par exemple. En cliquant sur l’icône qui vous intéresse, vous aurez ainsi une playlist regroupant des vidéos axées sur cette thématique.

Et pour ne pas louper de nouvelles vidéos éducatives, vous pouvez bien sûr vous rendre directement sur la chaîne YouTube “Apprendre”, qui regroupe plusieurs playlists indiquant de nombreuses vidéos instructives sur différents sujets. De quoi étoffer sa culture générale, même pour les parents.

Source : BDM