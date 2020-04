Alors que les Francais consomment plus de données durant le confinement, Orange baisse la data sur ses forfaits mobiles

L’opérateur historique a changé plusieurs forfaits mobiles sur son site pour des prix moins attractifs et des forfaits avec moins de data.

La consommation de data est bien plus importante durant la période de confinement actuelle qu’auparavant, mais Orange a décidé de remplacer ses deux forfaits proposant l’enveloppe la plus conséquente par des offres moins équipées.

Un forfait 60 Go au prix du forfait 100Go , plus de forfait 150Go…

Jusqu’au 8 avril dernier, Orange proposait deux forfaits avec une enveloppe de données supérieurs à 50Go. Le premier proposait 100 Go de data, pour 49.99€ par mois ou 34.99€/mois pour les clients Open (l’offre mobile + fixe d’Orange). Il a depuis été remplacé par une offre de 60Go qui conserve le même tarif (une fois la période promotionnelle terminée soit 29.99€/mois la première année et 19.99€/mois pour les clients Open). Ainsi, pour 44.99€ par mois, il y a encore quelques jours vous auriez eu droit à 100Go sur votre forfait, pour seulement 60 Go si vous souscrivez aujourd’hui.

A noter également que pour ce qui est de l’international, pas d’enveloppe de data supplémentaire utilisables en Europe et dans les DOM comme c’était le cas dans l’offre à 100 Go qui était au même prix. C’est simplement votre enveloppe initiale qui est utilisée dans ces pays.

Un autre forfait pour les gros consommateurs de data proposé par Orange était au tarif de 79.99€/mois ou 64.99€ pour les clients Open. Il a été remplacé par une offre de 110 Go, qui est proposée à 64.99€/mois (après la période de promotion de 12 mois soit 49.99€ par mois) ou 49.99€ par mois pour les clients Open (après un an à 34.99€). On note également une baisse de la data allouée à l’international par rapport à l’offre 150 Go, avec 70Go utilisables depuis l’Europe et les DOM contre 100Go dans la précédente offre.

A l’heure où la data est plus utilisée et plus nécessaire (pour le télétravail et même les loisirs parfois), Orange semble avoir décidé de revoir ses forfaits à la baisse en terme de quantité de data, mais pas leur tarif, toujours élevé.

Les autres offres de l’opérateur (à 50 Go et moins) n’ont pas changé au niveau du prix ou de la data proposée.

Merci à Rémy