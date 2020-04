Free lance une nouvelle campagne de pub à la TV “spécial confinement”, avec de l’humour en plus

Free vient de lancer une nouvelle campagne de pub TV thématisée sur le confinement. La vidéo avait déjà été publiée hier sur Twitter et est désormais diffusée à la télévision. Elle reprend une scène que l’on a maintenant l’habitude de voir régulière : l’échange entre voisins depuis son balcon. Et sur ce sujet compliqué du confinement, Free a réussi à faire un spot humoristique, ce qui n’était pas forcement gagné au départ. On notera par ailleurs que Free ne communique pas là sur ses produits mais avec pour seul slogan “ils restent chez eux ils ont tout compris”

Les téléspectateurs qui ont vu cette nouvelle campagne de pubs semblent d’ailleurs l’apprécier si l’on en juge par leurs commentaires