Clin d’oeil : “Ils restent chez eux, ils ont tout compris”, Free s’amuse par la fenêtre, racontez-lui vos rencontres insolites

Pour apporter un peu de baume au coeur pendant le confinement, Free poste une vidéo amusante sur les réseaux sociaux placée sous le signe des rencontres de balcon à balcon !

C’est devenu une habitude, tous les soirs à 20h de nombreux Français ouvrent leurs fenêtres pour applaudir les héros du quotidien, personnel soignant, livreurs, techniciens télécoms et tant d’autres. Etre confiné entre quatre murs nous amène à jeter plus souvent un oeil dehors, dans la rue, de quoi parfois susciter des échanges entre voisins et créer du lien social.

Et oui derrière chaque fenêtre, peuvent naître de belles histoires. A travers une courte vidéo, Free s’est amusé à mettre en scène un petit instant de drague par balcon interposé. L’occasion pour l’opérateur de vous demander quelle rencontre insolite vous a marqué depuis le confinement ? A vos claviers !