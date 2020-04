Iliad/Free dévoilera ses résultats pour le 1er trimestre le 12 mai prochain mais reporte son assemblée générale

C’est officiel, les performances commerciales et financières d’Iliad/Free sur les 3 premiers mois de l’année 2020 seront dévoilées le 12 mai prochain. En revanche, la crise sanitaire pousse le groupe à reporter son assemblée générale mixte à une date non définie.

Après avoir confirmé son regain de forme au quatrième trimestre sur tous les plans avec un retour à des recrutements positifs sur le mobile, un nouveau record tous opérateurs confondus sur la fibre et un chiffre d’affaire en hausse, Free compte bien poursuivre sur sa lancée au 1er trimestre. La date de publication de ses chiffres est désormais connue, ce sera le 12 mai prochain, annonce ce matin la maison-mère de l’opérateur.

Néanmoins, dans le contexte exceptionnel d’épidémie de Coronavirus, le Conseil d’Administration d’Iliad a pris la décision, à la demande de son président, de reporter à une date ultérieure son Assemblée Générale Mixte initialement fixée au 20 mai 2020. Depuis le début de la crise, le groupe de Xavier Niel le rappelle en fin, sa priorité est “de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs en France et en Italie et d’assurer la continuité de son activité, essentielle à la vie du pays.”