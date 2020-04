La seule chaîne française de cuisine n’aura pas le temps d’arriver sur Freebox, elle cessera d’émettre à la fin du mois

C’est fini pour la seule chaîne française de cuisine

Le 12 juin 2017, Altice France lançait la chaîne MY CUISINE dans son bouquet TV qui sera disponible un peu plus tard sur la Bbox. De nombreux Freenautes souhaitaient que Free reprenne cette chaîne, qui est la seule en France à traiter de cette thématique. Mais ce ne sera jamais le cas puisque myCuisine va cesser sa diffusion le 30 avril ainsi que le rapporte generationcable

MY Cuisine était distribuée par SFR en France, ainsi qu’en Belgique et au Luxembourg. Elle avait notamment signé un partenariat exclusif avec FremantleMedia pour 3 ans pour les émissions de Jamie Oliver en France et au Portugal. Jamie Oliver y proposait une émission tournée vers les conseils pratiques et la cuisine accessible.

Lors du lancement de la chaîne, Alain Weill, le directeur des activités médias du Groupe Altice, soulignait : « Alors que la thématique cuisine suscite de plus en plus l’engouement du public et alors qu’il n’existait plus de chaîne thématique dédiée, je suis heureux que nous soyons à l’origine d’une nouvelle chaîne de cuisine, divertissante et internationale, qui a pour ambition de devenir la référence en la matière à l’image du succès des chaînes du groupe ». Visiblement l’engouement du public n’a pas eu lieu…

La bande annonce de MY CUISINE en vidéo