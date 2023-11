SFR : fin de l’hémorragie sur le mobile, perte d’abonnés sur les box et un chiffre d’affaires en baisse

La filiale d’Altice lève le voile sur ses résultats pour le troisième trimestre. L’opérateur retrouve de l’éclat sur le mobile avec 151 000 nouveaux abonnés mais continue de perdre des clients sur le fixe. Son chiffre d’affaires baisse de 2,9%.

Des mauvaises performances commerciales et un chiffre d’affaires en baisse, SFR traverse une mauvaise passe en 2023 alors que son actionnaire Patrick Drahi cherche à le céder partiellement pour 3 milliards d’euros.

Afin de retrouver des couleurs et sortir de la crise, son discret PDG Mathieu Cocq, entré en fonction durant l’été 2022, a révélé récemment ses plans. Fini la guerre des prix et la course aux abonnés pour l’opérateur, la filiale d’Altice prend un virage serré vers une stratégie dite de valeur. C’est-à-dire en augmentant ses prix tout en conservant les abonnés qui lui rapportent le plus.

Reste qu’il faut tout de même vendre des forfaits pour survivre. Après ses rivaux, SFR a dévoilé ce 22 novembre ses résultats pour le 3e trimestre. Après avoir avoir perdu 112 000 abonnés lors du premier trimestre, puis 135 000 clients lors de l’exercice suivant, l’opérateur annonce cette fois-ci le gain de 151 000 nouveaux abonnés. Si l’hémorragie est arrêtée, cette performance lui permet de prendre la place de deuxième recruteur sur la période derrière Free et ses 274 000 forfaits écoulés. Derrière, Bouygues Telecom et Orange ont respectivement séduit 108 000 et 83 000 nouveaux clients.

Sur le fixe, SFR continue de perdre des abonnés tout comme Orange. L’opérateur de Patrick Drahi annonce la perte de 44 000 clients sur le segment, il en avait déjà perdu 41 000 lors des 6 premiers de l’année. Seuls Bouygues Telecom et Free enregistrent des recrutements sur le segment, le premier a séduit 81 0000 nouveaux abonnés et le second pas moins de 50 000 durant l’été.

Sur le THD, la filiale d’Altice limite toujours un peu la casse avec 91 000 nouveaux abonnements (Fibre, FTTB et 4G box), mais il reste bloqué en bas du classement sur le gain de forfaits FTTH trimestre après trimestre. A titre de comparaison, Orange a enregistré 259 000 ventes nettes sur la fibre entre fin juin et fin septembre, suivi par Free et ses 200 000 recrutements, et Bouygues Telecom (+154 000).

Cette dynamique commerciale défaillante impacte négativement les revenus de SFR. Après une baisse de 2,5% de son chiffre d’affaires et de 5,4 % de son EBITDA au second trimestre, l’opérateur n’a pas réussi à relancer sa croissance lors du troisième trimestre. Ses revenus sur les télécoms ont diminué de 2,9 % sur un an à 2,64 milliards d’euros alors que le profit brut a diminué de 5,4% à 997 millions d’euros.” Le total des dépenses d’investissement cumulées s’élevait à 558 millions d’euros au troisième trimestre 2023, ce qui générait un flux de trésorerie disponible opérationnel total de 440 millions d’euros”, précise l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox