Le saviez-vous : Free permet aux abonnés Freebox de gérer, télécharger et lire vite les contenus de leur disque dur depuis leur mobile

Parmi les services inclus dans toutes les offres Freebox, figure l’application Freebox Files sur iOS et Android. Peu mise en avant, l’app s’avère être une solution imparable pour utiliser pleinement votre espace de stockage Freebox.

Afin de faciliter la vie de ses 7,3 millions d’abonnés Freebox, Free leur met à disposition des applications mobiles très utiles comme par exemple Oqee by Free pour regarder la TV, les replay, enregistrements et contenus VOD n’importe où en France et dans l’UE, ou encore Freebox Connect pour gérer très précisément son WiFi, mais aussi Freebox Files. Disponible sur iOS et Android, cette app développée par l’opérateur transforme votre Freebox en un véritable centre de stockage et de partage de fichiers accessible à tout moment. Sa fonction première est d’offrir un accès direct et simplifié à l’ensemble des fichiers stockés sur le disque dur de la Freebox ou sur un dispositif de stockage externe rattaché à celle-ci.

Dans le détail, les abonnés peuvent notamment ajouter et lire des fichiers, sauvegarder leurs photos et vidéos automatiquement sur le disque, exit le manque d’espace sur smartphone. Autre possibilité, lancer des téléchargements de vidéos (torrent, lien magnet), musiques, photos, textes depuis un smartphone. Un outil de partage de contenus avec les proches est aussi intégré et c’est à vous de choisir la durée souhaitée. D’autres fonctionnalités sont de la partie comme un lecteur vidéo et de musique.

“L’application offre également la possibilité de gérer le contenu de l’espace de stockage depuis le smartphone. Organisez vos fichiers de manière à les retrouver facilement, et créez vos dossiers personnalisés”, précise Free. Pour les utilisateurs iOS, une fonction permet par ailleurs d’ouvrir un fichier non lu avec une autre application compatible.

Pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités de Freebox Files ,les abonnés doivent donc être munis d’un disque dur sauf les abonnés Révolution qui disposent dans leur box d’un disque dur interne).

Les disques supportés selon les Freebox

Révolution : disque interne + possibilité de brancher 2 disques USB

disque interne + possibilité de brancher 2 disques USB Mini4K : possibilité de brancher 2 disques USB

possibilité de brancher 2 disques USB Pop : possibilité de brancher un disque USB

possibilité de brancher un disque USB Delta : possibilité d’ajouter jusqu’à 4 disque SATA + branché 1 disque USB

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox