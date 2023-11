Une boutique Bouygues Telecom victime d’un vol à main armée, une centaine d’iPhone dérobés

Un braquage assez impressionnant s’est déroulé en Seine-et-Marne dimanche dernier avec un butin qui l’est tout autant.

Avec un stock de smartphones important, les boutiques des opérateurs sont régulièrement la cible de voleurs et de braqueurs. Ce fut encore le cas dans le centre commercial Carré-Sénart, à Lieusaint, où des braqueurs sont entré dans une boutique Bouygues Telecom. Ils étaient quatre et étaient armés de bombes lacrymogènes et se sont introduits dans le magasin aux alentours de 11h, menaçant le personnel et loes clients.

Le butin est assez important, avec une centaine d’iPhone volés, soit une opération qui pourrait rapporter près de 100 000€. Les policiers ont été rapidement prévenus, mais n’ont pas réussi à intercepter les voleurs, qui ont pris la fuite en voiture. Une enquête a été ouverte.

Source : Actu 17

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox