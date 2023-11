Apple devrait intégrer la 4G/5G à ses Macbook, mais pas tout de suite

La connexion cellulaire devrait arriver sur les MacBook, cependant il faudra prendre son mal en patience.

À l’instar de ces iPad, Apple songe à intégrer la connexion cellulaire à ces MacBook. Apple travaille sur la conception de son propre modem depuis plusieurs années et la sortie de la puce devrait intervenir en 2026. Elle serait d’abord intégrée aux iPhone, iPad, Apple Watch puis les Mac, mais il faudrait attendre deux ou trois années supplémentaires, selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg.

Il semblerait donc qu’il faudra patienter au minimum jusqu’à 2028 pour ne plus utiliser son smartphone pour faire un partage de connexion avec son Mac lorsqu’un réseau Wi-Fi n’est pas disponible. Pour mémoire, Steve Jobs avait évoqué l’intégration de la 3G dans les MacBook en 2008. Une idée abandonnée au profit d’appareils de plus en plus fin ne laissant pas la place a un port de carte SIM et l’intégration d’un modem.

Source : GNT

