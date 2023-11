Clin d’oeil : désespéré, Reef en est réduit à manipuler Wikipedia pour contrer Free

Quand le concurrent fictif de Free veut se faire passer pour l’inventeur de la télécommande, il n’hésite pas à verser dans la désinformation sur le net.

L’opérateur créé par Free pour s’auto-concurrencer a de la ressource et cherche désespérément comment prendre de l’ampleur. Reef a déjà diffusé un spot de publicité montrant une réunion où l’un de ses employés, nommé Luc, affirme avoir trouvé une idée révolutionnaire : l’alternateur de canal télévisuel… Une télécommande donc.

On invente on invente, mais quand est-ce qu’on éclate @free ? pic.twitter.com/N5lRMcgsuL

Si la patronne de Reef ne semble pas convaincue par l’idée, l’opérateur fictif semble déterminé à faire passer Luc pour l’inventeur de la télécommande. Au point de carrément modifier la page wikipedia dédiée à la télécommande ! On pouvait ainsi brièvement lire sur l’encyclopédie participative la plus connue du monde que l’appareil avait bien été inventé en 2023 par Luc.

Fier d’avoir réussi son coup, l’opérateur avait même posté sur X pour mettre en avant le pseudo-inventeur de la télécommande. Forcément, les modérateurs de la plateforme ont très vite supprimé la modification, mais Reef appelle toute sa communauté à poursuivre sa campagne de désinformation. Décidément, pour dégommer Free, il faut être prêt à tout !

Nos informations ont sauté sur Wikipédia, quelle honte !! On vous met au défi de les faire rester le plus longtemps possible : remettez-les dès qu’elles sont supprimées. On compte sur vous pour prouver notre génie. https://t.co/WUYLMAiVwI

— Reef ☎️ (@reef_telecom) November 22, 2023