Idée confinement : Connaissez-vous bien les grandes marques ? Les Freebox Révolution, One et Delta vous proposent un test

À l’heure du confinement, il faut trouver des occupations, y compris et surtout pour les enfants si vous télétravaillez. Univers Freebox vous propose ainsi de découvrir un jeu ou une application sympa sur la Freebox.

Logo Quizz est une application disponible sur les Freebox Révolution, One et Delta développée par Eliott via l’API fournis par Free. Comme le laisse supposer son nom il s’agit de quiz sur les logos de différentes grandes marques.

Pour jouer rien de plus simple, sélectionnez un logo “masqué” dans la liste, il suffira ensuite de rentrer le nom de la marque et de valider. Pour les logos comportant le nom de la marque il sera remplacé par d’autres lettres ou mots.

52 logos sont disponibles gratuitement, dans l’application, 200 autres sont pour l’instant disponibles mais payant, 0,39€ par pack de 40 ou alors 2,90€ pour tous les débloquer. Il est noté sur la page de l’application que de nombreux autres sont à venir.

Pour télécharger Logo Quizz rien de plus simple, il vous suffira de passer par le Freestore de votre Freebox Révolution, Delta ou One.