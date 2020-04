Lucky Jack reviendra à la fin du confinement sur la Freebox, on vous explique pourquoi

Lucky Jack TV prend une pause mais c’est pour la bonne cause

Lucky Jack TV est la 1ère chaîne française entièrement dédiée aux jeux d’argents, poker, paris sportifs mais aussi casino et loteries. Vous pouvez y retrouver le National Heads Up Poker Championship,- Poker After Dark,- Women Poker Open, le JT du Poker ou encore les cotes en direct. Elle était disponible sur le canal 244 de Freebox TV.

Depuis ce lundi, la chaîne, éditée par Mediawan, n’est plus disponible sur la Freebox ni sur les autres box. En effet, Mediawan a lancé la chaîne éphémère #Alamaison gratuitement sur les box ce lundi. C’est la chaîne dédiée au confinement, qui propose de se divertir intelligemment tout en aidant les soignants. Afin de lancer le plus rapidement possible cette nouvelle chaîne (sur la canal 47 de Freebox TV), Mediawan la diffuse via le flux habituellement utilisé par Lucky Jack TV. De ce fait, cette chaîne de poker gratuite reviendra à l’issue du confinement, quand #Alamaison arrêtera sa diffusion, nous a confirmé Mediawan.

NB : Il s’agit d’une image d’illustration, il n’y évidemment pas de date connue quant à la fin du confinement et donc du retour de la chaîne.