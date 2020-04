Samsung : fin du support logiciel pour les terminaux de la gamme Galaxy S7

Les modèles de la gamme Galaxy S7 ne figurent plus sur la liste des smartphones Samsung qui recevront des mises à jour.

Depuis le 7 avril, la gamme Galaxy S7 de la firme sud-coréenne à savoir les S7, S7+, et S7 Edge, ne recevront plus de mise à jour, après 4 ans de support logiciel. Ces deniers ne sont plus affichés sur le site Samsung Mobile Security, consacré aux mises à jour de sécurité Android pour les terminaux de la marque. Le Galaxy S7 Active est le seul survivant à encore recevoir des mises à jour de sécurité.

Samsung, qui assure 4 ans de mises à jour sur ses terminaux, a réussi à respecter sa promesse pour la gamme Galaxy S7 bien que depuis 2018, les Galaxy S7 ne bénéficient plus de mises à jour vers les nouvelles versions d’Android.

Les seuls fabricants qui permettent les migrations vers les nouvelles versions majeures d’Android sur leurs smartphones pendant trois ans sont OnePlus ainsi que Google. Samsung pour sa part, se limite à un support de deux ans. Les mises à jour que le géant sud-coréen déploie à la suite de cette période ne sont que des patchs correctifs, qui deviennent de moins en moins fréquents au fil du temps.

Cette nouvelle ne réjouira donc pas pour les possesseurs de Galaxy S7. Cependant, il est possible de trouver sur le Web des ROM alternatives pour ces smartphones. Ainsi, en cherchant sur des forums, la dernière version d’Android peut être installée sur les Galaxy S7, par le biais de Lineage OS.