Une antenne 4G de Free Mobile sort de terre en plein confinement dans une petite commune, pour le plus grand plaisir des riverains

Direction la petite commune du Vast dans la Manche en Normandie où plus de 300 âmes pourront bientôt jouir de la 4G de Free Mobile mais aussi des autres opérateurs.

Classée en zone blanche depuis 2017 et figurant dans la liste des 485 premiers sites identifiés et à construire par les opérateurs en 2018 dans le cadre du New Neal pour généraliser la 4G sur tout le territoire, la commune du Vast va enfin être dotée d’un pylône multi-opérateurs, dont les travaux sont assurés par Free.

Le chantier a commencé très récemment et les techniciens sont actuellement à l’oeuvre. La mise en service de l’installation est prévue d’ici trois mois. C’est un vrai ouf de soulagement pour la maire : “Vu le contexte actuel, je vais peut-être assister à la mise en service de cette antenne-relais pour laquelle nous nous battons depuis tant d’années, en tant que maire, alors que j’avais souhaité ne pas me représenter, et que mon successeur a été élu au premier tour de ces étranges élections”, a-t-elle déclaré dans les lignes d’Actu.fr. Une bonne nouvelle dans une période difficile, de quoi redonner un peu le sourire aux riverains et aux commerçants des alentours, les premiers à réclamer depuis plus de 3 ans, une couverture digne de ce nom.