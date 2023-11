La NASA lance sa propre plateforme de streaming gratuite

En juillet dernier, la NASA annonçait le lancement prochain de sa plateforme de streaming. Elle est désormais disponible sur plusieurs supports.

Le service de streaming de la NASA à destination des passionnés de l’espace et des curieux est enfin disponible. Depuis ce 8 novembre, NASA+ est disponible gratuitement et sans publicités sur PC, mobile et tablettes (iOS et Android) ainsi que sur Roku et Apple TV.

À partir d’aujourd’hui, tout le monde peut profiter du contenu original de NASA+, notamment :

Une série documentaire suivant chaque image du télescope spatial James Webb, ainsi qu’une deuxième série mettant en lumière le télescope spatial le plus puissant au monde, du laboratoire au lancement.

Spectacles d’animation pour enfants sur les planètes, les mystères de l’univers et les mondes intergalactiques

Une série racontant les histoires personnelles d’astronautes noirs de la NASA

Une série qui emmène les téléspectateurs dans les coulisses alors qu’un groupe de scientifiques travaille à restituer le premier échantillon d’astéroïde américain.

Visuels ultra-haute définition du cosmos sur une bande-son espacée

Contenu en espagnol, y compris une série mettant en lumière les employés hispaniques et latino-américains de la NASA, du contenu climatique pour les enfants, et bien plus encore.

Des diffusions en direct d’événements comme le lancement d’expériences scientifiques et d’astronautes dans l’espace.

Pour accéder à NASA+ depuis un ordinateur, il suffit de se rendre à l’adresse suivante : https://plus.nasa.gov/. Côté mobile et tablette, l’application sur le Play Store et l’App Store NASA s’est mise à jour pour intégrer le service NASA+. Il faudra se rendre sur l’onglet “Watch” situé en bas de l’écran pour accéder à l’ensemble des contenus. Ces derniers sont rangés par catégories comme sur la version web. Gros bémol sur la version Android de NASA+, le lecteur vidéo n’est pas optimisé et il faut dézoomer en pinçant l’écran pour pouvoir lancer la vidéo. En espérant une mise à jour pour régler ce problème.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox