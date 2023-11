Android : les appels par satellite tués dans l’oeuf

La fonctionnalité déjà déployée l’année dernière sur iPhone ne risque pas d’arriver tout de suite sur les smartphones Android.

La messagerie d’urgence d’Apple basée sur le satellite n’aura pas son équivalent sur l’OS de Google de si tôt. En effet, si Qualcomm avait annoncé son propre outil de communication dédié à proposer des appels et messages par satellite, le développement s’est finalement arrêté.

En effet, le partenaire du fabricant Iridium a annoncé que Qualcom avait choisi de résilier leur accord sur cette technologie, mettant fin à toute possibilité de voir cette fonctionnalité arriver dans un futur proche. La raison invoquée étant qu’aucun constructeur n’a voulu s’impliquer dans le projet et aucune intégration n’était prévue dans les appareils, ce qui rendait le développement de cette situation non-rentable.

L’espoir est encore permis, mais assez mince. Samsung pourrait développer sa propre solution, mais le projet serait complexe et coûteux. Iridium de son côté explique vouloir « établir de nouvelles relations avec les équipementiers, […] fabricants de puces et développeurs » et Google travaille encore à l’intégration d’une API dédiée dans Android. Dans tous les cas, l’arrivée des appels par satellite sur Android, si elle se fait, prendra encore du temps.

Source : Clubic

