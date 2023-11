Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free Mobile au top de la précision, Bouygues Telecom teste les nerfs d’une abonnée

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Lorsque les abonnés au forfait à 19,99€/mois de Free Mobile ont consommer la majeure partie de l’enveloppe de data allouée en roaming dans 100 destinations, l’opérateur les prévient et ne manque pas de précision, c’est le cas de le dire.

Si Free Mobile se pose encore des questions sur l’intérêt du SMS sur WiFi, un abonné a trouvé une raison valable d’activer cette technologie !

@freemobile Ce serait bien de pouvoir recevoir les SMS avec la Wi-Fi comme la concurrence. Ça m'éviterai de sortir dans la rue lors des opérations bancaires. — Letoffe.E 〓〓 (@LetoffeE) November 14, 2023

Xavier Niel monte aujourd’hui au capital de l’opérateur Proximus en Belgique. Son groupe Iliad semblait avoir déjà des idées derrière la tête en 2017 en déposant le non de domaine iliadmobile.be.

Xavier Niel rachète 6% de l'opérateur télécom belge Proximus ! En tout cas, quelques noms de domaine sont déjà prêts depuis 2017 😅https://t.co/fsabyPecR7 pic.twitter.com/aaZLmI46VV — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 14, 2023

Une “Vtubeuse” (Youtubeur virtuel) devra prendre son mal en patience avant de retrouver une connexion internet suffisante pour streamer. Sans aucune once d’ironie, Bouygues Telecom promet de tout mettre en oeuvre pour résoudre l’incident impactant sa ligne d’ici le 3 janvier 2024. Pardon ? Une attente de très très longue durée.

Comment dire que je suis un peu dégoutée de pas pouvoir stream et à priori pour un moment 😢 @bouyguestelecom Help 🥺 pic.twitter.com/aImhk9O2Oe — 🍎 Keola Kumaneko 🍏 (@KeolaKumaneko) November 7, 2023

“À 30 Mbps, l’envoi de fichiers de plus de 34 gigaoctets (Go) – environ 35 épisodes de “Sesame Street” – peut être plus rapide via un pigeon “au Texas aux USA , et dans le Massif Central ?

Aux USA, il peut être plus efficace d'utiliser un pigeon voyageur qu'internet pour envoyer des fichiers dans le monde rural… pic.twitter.com/2SuP5WR79g — Gilles Babinet (@babgi) November 14, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox