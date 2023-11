Netflix s’investit dans son offre gaming pour séduire, avec des gros titres offerts aux abonnés

La proposition de Netflix sur le gaming a surpris à ses débuts, mais devient de plus en plus incontournable avec du contenu de plus en plus riche.

La semaine dernière s’est déroulée la Geeked Week, un évènement organisé par le géant du streaming pour annoncer de nombreuses nouveautés. Outre des bandes annonces pour ses programmes originaux, la firme a également présenté de nouveaux jeux mobiles qui seront disponibles pour les abonnés.

Certains sont déjà disponibles, comme Slayaway Camp 2 : Netflix & Kill ou Shadow & Bone : l’ombre du Fold, qui se base sur l’une des séries fantastiques diffusées par le géant américain. La plateforme a continué d’enrichir son offre de jeux vidéos mobiles proposés à ses abonnés, en intégrant par exemple Football Manager 2024 ou le dernier 12 minutes avec plus de 50 jeux au total proposés.

Et Netflix n’entend pas s’arrête là, en proposant prochainement un jeu assez attendu basé sur sa série “La casa de Papel” ou encore sur le prochain film Chicken Run. Mais l’une des annonces qui pourra ravir les afficionados de gaming est l’officialisation de l’arrivée de la version mobile de Hades, jeu rogue-lite ayant été sacré “Jeu de l’année” en 2021.

La firme américaine a également annoncé avoir avancé pour proposer du cloud gaming sur d’autres plateformes. Le projet avance, “nous avons annoncé notre technologie cloud, nous en sommes aux premiers stades et nous effectuons actuellement des tests bêta au Canada et au Royaume-Uni ce qui est formidable. C’est génial de voir les abonnés expérimenter les quelques jeux que nous avons en accessibilité sur le cloud en ce moment et qui sont jouables sur téléviseur.” La firme planche également sur des jeux PC et consoles.

