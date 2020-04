42 chaînes offertes à tous les abonnés Freebox : la sélection ciné à ne pas louper

Confinement, quand tu nous tiens. Pas facile parfois de s’occuper entre quatre murs. Cela vous dit de mater des films moins célèbres mais qui valent le coup ou de revoir de grands classiques que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ? C’est possible jusqu’à fin avril pour les abonnés Freebox. Free les a en effet gâté cette semaine avec la mise en clair de 42 chaînes dont notamment TCM Cinéma (canal 123), Eurochannel (119) et Drive in Movie Channel (120). Presque cinéphile, Univers Freebox a fait le tour de ces chaînes cinéma offertes mais aussi d’une autre déjà gratuite Paramount Channel. On vous souffle nos incontournables du week-end !

Ce soir : Al Pacino à l’honneur sur TCM Cinéma

Ça commence sur les chapeaux de roue à 18h25 sur TCM Cinéma avec “Sleepers” (1996)”. On retrouve un défilé de star, Brad Pitt, Robert De Niro et Kevin Bacon dans un film intense et poignant : “À la suite d’une farce anodine ayant tourné au drame, quatre adolescents se retrouvent en maison de correction où ils font l’objet des pires sévices. Quinze ans plus tard, deux d’entre eux tuent leur tortionnaire et passent en jugement. Les deux autres organisent leur défense.”

Suivra à 20h50, le film policier “Heat”, Un flic tenace joue au jeu du chat et de la souris avec un braqueur professionnel aux méthodes expéditives avec un confrontation de deux super stars, Al Pacino et De Niro.

Pas mal cette chaîne dirons certains à ce moment de la soirée. Alors autant ne pas zapper et remonter en 1972 avec “Un après-midi de chien”. À New York, des gangsters débutants braquent une banque et se retrouvent cernés par la police et les médias. Ils prennent en otage les employés de la banque. Débute alors un cauchemar qui va durer des heures… Al Pacino donne au film sa force. A voir !

Pour les aficionados de vieux films : A 21h02, sur Drive in Movie Channel., découvrez “Wedding Party” (Fête de mariage) le premier long métrage dont Brian De Palma fut réalisateur. Le film n’est pas sorti en France. Tourné dès 1963, il ne sortira qu’en 1969, en raison du succès grandissant de l’un des acteurs… Robert De Niro notamment grâce au film Greetings de De Palma.

Samedi : du fantastique, un braquage de casino haletant et plus si affinité

Un peu de fantastique, entre Harry Potter et Narnia, “Les chroniques de Spiderwick” vous attendent à 16h50 sur Paramount Channel. Le pitch : “Après son divorce, une mère de famille s’installe avec ses jumeaux et sa fille dans l’ancienne demeure de son grand oncle, éminent naturaliste. Les trois enfants découvrent alors dans le grenier un livre magique qui va les introduire dans un univers fabuleux peuplé de créatures incroyables, amicales ou maléfiques…”

Vous aimez les jeux, les casinos, Las Vegas et les histoires de braquages du haut vol ? TCM Cinéma est là pour vous servir à 18h50 avec “Ocean Thirteen”. Oui oui, celui avec George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon. Danny Ocean et son gang de braqueurs 24 carats se retrouvent dans le grand Barnum de Las Vegas pour faire mordre la poussière à un magnat du jeu.

Dans la foulée, laissez vous tenter par “L.A Confidential”. Dans les 50s, la prostitution et la corruption pullule à Los Angeles. Trois flics tentent, chacun à sa façon mais souvent en marge de la légalité, de démasquer les responsables haut placés d’un réseau de call-girls de luxe. Le casting est à tomber parterre enfin presque : Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, Danny DeVito et d’autres ! On aime.

Pour les curoeux, passage incontournable à 21h07 sur Drive in Movie Channel avec “Frankenstein contre le monstre de l’espace”(1965). Il fait parti de la liste des plus mauvais films de science-fiction jamais réalisés.

Dimanche : Start-Trek, une traque historique et un film policier remarquable

De la science-fiction comme on les aime. A 18h50 sur Paramount Channel, votre écran laissera place à “Start-Trek” de JJ Abrams (2009). Onzième film issu de l’univers, cet opus met en scène le premier voyage d’un tout nouvel équipage à bord de l’U.S.S. Enterprise, le vaisseau spatial le plus sophistiqué de l’histoire. Il faudra protéger la Terre de sa destruction.

Prêt pour le décollage ? A 20h50 sut TCM Cinéma, place aux turbulences dans “Flight” avec Denzel Washington dans le rôle d’un pilote de ligne chevronné dont la vie privée est loin d’être irréprochable. Il réussit un atterrissage en catastrophe miraculeux après un incident en plein ciel. L’enquête qui suit fait naître de nombreuses interrogations.

A 23h10, ça devient encore plus sérieux dans “Zero Black Thirty”, ce thriller très réaliste retrace la longue traque d’Oussama ben Laden par la CIA, finalement conclue par sa mort en mai 2011. Le titre du film correspond au code militaire indiquant l’heure du lancement de l’opération Neptune’s Spear (« zero dark thirty », soit minuit et demi).

Pas convaincu par ce programme ? N’oubliez pas que la chaîne Paris Première est également en clair durant tout le mois d’avril sur les Freebox. D’ailleurs à 20h50, on vous conseille une comédie “Faites sauter la banque” avec Louis de Funès. Suivra “Scènes de crimes”, un excellent film policier filmé comme un documentaire au réalisme insoutenable : “Deux inspecteurs du SRPJ de Versailles, « parasités » par des problèmes personnels, se lancent sur la piste d’un redoutable tueur en série de jeunes femmes.”

Notre sélection en vrac de la semaine prochaine

Lundi

Le film d’action “Speed” (TCM Cinéma à 20h50), “Gasby, le magnifique” (Paramount Channel à 20h40)

Mardi

“Terminator 2 : le jugement dernier” puis “Aliens, le retour” (TCM Cinéma à 20h50 et 23h15), “Les Seigneurs” (20h40, Paramount Channel)

Mercredi

“Le sixième sens” (version longue 1986) (22H30, Paramount Channel)

Jeudi

“Les trois vies de Rita Vogt”, (Eurochannel à 15h05)