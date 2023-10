Le nouveau réseau 5G de Free Mobile fait de premiers excès de vitesse à La Réunion

Il est désormais possible d’atteindre des vitesses supérieurs à 1Gb/s en moyenne sur le tout nouveau réseau 5G de Free Mobile à La Réunion.

La combinaison de la 5G et de l’agrégation des fréquences 4G de Free Mobile à La Réunion peut générer des performances exceptionnelles. Bien que l’opérateur ait rencontré des difficultés en matière de vitesse par rapport à ses concurrents sur la 4G, ce nouveau réseau démontre qu’il est capable de réaliser des prouesses lorsque toutes les conditions sont réunies. Cependant, il est important de noter que de telles performances demeurent encore relativement rares, compte tenu de la modernisation en cours du réseau et des mises à niveau qui visent à permettre de tels débits.

Un Freenaute a ainsi établi un nouveau record avec une vitesse moyenne de 1364,11 Mb/s (atteignant même 1618 Mb/s en vitesse maximale) . Cette performance a été rendue possible grâce à l’agrégation de la bande 5G 3,5 GHz et des fréquences 4G de l’opérateur. Il est important de noter que le test de débit mentionné précédemment a été effectué en utilisant le serveur de Free Mobile de 40G à Paris, qui se situe à plus de 9000 kilomètres de l’île de La Réunion. En raison de l’absence d’un serveur nPerf de l’opérateur Free à La Réunion, cette distance significative peut avoir influencé les résultats du test. Malgré cette contrainte géographique, l’abonné a tout de même réussi à atteindre des performances impressionnantes. A titre de comparaison, le record en France métropolitaine s’élève à 1714 Mbit/s.

Pour rappel, Univers Freebox propose une rubrique “records” qui permet de découvrir les meilleures performances enregistrées par les utilisateurs de l’application RNC Mobile. Vous pouvez consulter les records pour chaque département ou région, comme ceux de La Réunion, avec des informations sur les vitesses de téléchargement et d’envoi, ainsi que les villes où ces performances ont été mesurées.

