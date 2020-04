En plein confinement, les téléchargements d’applications de visioconférence ont explosé

À l’heure du confinement de la population sur fond de crise sanitaire, les applications de visioconférence permettent de rester en contact avec ses proches, mais aussi avec ses collègues dans le cadre du télétravail. Elles profitent ainsi d’un certain engouement.

La société App Annie, spécialisée dans la mesure et l’analyse d’audience dans le secteur des applications mobiles, s’est ainsi intéressée à l’impact de la situation actuelle sur les volumes de téléchargements.

Elle a constaté de fortes hausses pour les applications telles que Hangouts Meet, Houseparty, Microsoft Teams et Zoom Cloud Meetings. En ce qui concerne la France, les volumes de téléchargements ont été respectivement multipliés par 23, 30, 16 et 22 durant la semaine du 15 au 21 mars 2020, par rapport à la moyenne hebdomadaire au cours du quatrième trimestre 2019.

Ces fortes hausses ont d’ailleurs participé à la hausse à l’échelle mondiale des téléchargements d’applications professionnelles. App Annie indique 62 millions de téléchargements Android et iOS entre les 14 et 21 mars, soit une augmentation de 45 % par rapport à la semaine d’avant et de 90 % par rapport à la moyenne hebdomadaire enregistrée en 2019.

Dans la même thématique, rappelons que nous vous avons d’ailleurs présenté le service de visioconférence très simple proposé gratuitement par la filiale Cloud d’Iliad-Free durant le confinement.