Confinement : Orange donne des conseils pour occuper ses enfants et télétravailler en paix

Voici quelques pistes pour occuper les enfants durant cette période de confinement. Des conseils bienvenus si vous télétravaillez.

Le télétravail peut avoir du bon, en raison d’un environnement calme et d’interférences moins nombreuses propices à une meilleure concentration. Mais si vous avez des enfants un peu turbulents qui s’ennuient et finissent par courir dans tous les sens, ça change tout de suite la donne. À travers une vidéo, Orange distille ainsi quelques conseils pour occuper les bambins et pouvoir télétravailler dans les meilleures conditions possible.

Il y a notamment les podcasts audio qui permettent d’offrir de l’évasion aux enfants, tout en leur évitant l’usage de l’écran. Viennent ensuite les applications de jeux qui permettent de travailler sa mémoire et sa concentration, ou encore de découvrir l’espace de manière amusante avec de la réalité virtuelle. Il y a également la possibilité de faire du sport à domicile, grâce à des plates-formes telles que Goove.fr. Sans oublier, enfin, les nombreux cours et tutoriels en ligne pour s’initier au code informatique, apprendre une nouvelle langue étrangère, se mettre au piano ou bien découvrir la photographie.

Toujours dans l’optique de s’occuper durant le confinement, Free a annoncé que plusieurs dizaines de chaînes du bouquet Freebox TV (cinéma, musique, jeunesse, divertissement, etc.) resteront en clair et sans surcoût jusqu’au 30 avril.