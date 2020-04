Coronavirus : les médiateurs numériques lancent une plateforme d’aide pour les démarches en ligne

La coopérative des médiateurs numériques a lancé une plateforme de solidarité avec le soutien de l’Etat pour aider à la réalisation de démarches en lignes essentielles.

En étant confinés, il est plus difficile de s’informer et de réaliser ses démarches, notamment pour les personnes n’étant pas à l’aise avec les procédures en ligne. La Mednum, coopérative d’acteurs de la médiation numérique a ainsi lancé sa plateforme pour vous aider dans ces tâches.

La solidarité numérique

Télétravail, démarches pour la famille ou pour son travail, mais aussi l’école à la maison… Autant de procédés qui ne sont pas innés, et qui peuvent poser problème durant le confinement pour les Français moins à l’aise avec le numérique.

La plateforme solidarite-numérique.fr a ainsi été lancée par la Mednum pour répondre à ces besoins essentiels et accompagner les utilisateurs dans leurs démarches. Elle a été réalisée avec le soutien du secrétariat d’Etat chargé du numérique et propose ainsi des conseils et des liens pour aider dans différents secteurs.

Toutes les catégories bénéficient de sections et d’articles dédiés. Vous pourrez ainsi savoir comment réaliser une consultation (avec une redirection vers le site Doctolib par exemple), mais aussi découvrir les outils informatiques nécessaires pour garder le contact avec vos proches. Un tuto pour l’utilisation de Skype est par exemple proposé.

Plusieurs solutions pour réaliser ses courses en lignes sont également proposées et bien d’autres problématiques sont couvertes pour permettre même à ceux qui ne connaissent que très peu le monde du numérique de réaliser de nombreuses démarches en ligne. Et si le site n’est pas clair, un numéro a également été mis en place pour joindre une assistance en direct, du lundi au vendredi, de 9h à 18h.