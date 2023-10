Free Mobile travaille sur la VoLTE et la VoWiFi à La Réunion

Vivement attendues, les technologies VoLTE et VoWiFi arrivent prochainement sur l’ile intense.

Dans le paysage des télécoms à La Réunion, Free Réunion s’affirme comme un acteur majeur qui ne cesse d’innover pour offrir à ses abonnés des services de meilleure qualité. Après un lancement en grande pompe de la 5G, il y a quelques mois, l’une des avancées les plus attendues est l’introduction de la VoLTE (Voice over LTE) mais surtout de la VoWiFi (Voice over Wi-Fi). Cette dernière pourrait permettre une continuité des services téléphoniques dans des zones mal couvertes grâce à une couverture WiFi. Bien que l’opérateur ait rencontré quelques obstacles en cours de route pour un lancement 2023, les signes sont positifs pour un déploiement courant 2024, ouvrant ainsi de nouveaux usages aux Freenautes Réunionnais.

La VoLTE et la VoWiFi offriront des appels d’une qualité audio nettement supérieure à celle des appels traditionnels. Les voix seront plus claires, les bruits de fond seront réduits, et les conversations seront plus agréables.

Les appels passés via les deux technologies bénéficieront d’une connexion plus stable, ce qui réduira les interruptions et les déconnexions intempestives. La voix sur WiFi permettra quant à elle aux utilisateurs de passer des appels même dans des zones où la couverture mobile est faible, en utilisant leur connexion Wi-Fi domestique. En utilisant la VoWiFi, les Freenautes pourront même réduire leurs frais d’appels internationaux en utilisant le WiFi plutôt que le réseau mobile traditionnel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox