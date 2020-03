COVID-19 : Orange et Sosh annoncent offrir 20 chaînes à leurs abonnés fixes pendant le confinement

La solidarité numérique continue pour les opérateurs. L’opérateur offre depuis aujourd’hui une enveloppe de 10 Go supplémentaires à ses abonnés Orange et Sosh, et dès demain, 20 chaînes seront également offertes aux abonnés fixes.

Les opérateurs font de nombreux gestes pour leurs abonnés en cette période de confinement. Après avoir offert les chaînes OCS ainsi que quelques chaînes jeunesse durant la première quinzaine de jours du confinement, Orange recommence avec de nouvelles chaînes qui passent au clair pour ses abonnés.

20 chaînes offertes pour les abonnés Livebox

La mise au clair concerne tous les abonnés équipés d’un décodeur Orange, tant en France Métropolitaine que dans les DROM et ce à partir du 02 avril, jusqu’au 20 avril prochain. Pas de manipulation à réaliser pour en profiter en cette période de confinement. A noter qu’il s’agit ici des chaînes en direct uniquement, et pas des services de replay, comme ce fut le cas lors de la précédente opération de ce genre de la part de l’opérateur historique.

Parmi ces chaines, on retrouve des chaines pour les enfants (Canal J, Boomerang), pour les plus grands (Toonami, Manga), des chaines de divertissement (Paris Première, Teva), de cinéma (Paramount chanel, TCM Cinéma, Action), de sport (ES1, MYZEN TV, AutoMoto) et de musique (Mezzo, Trace Latina).