COVID-19 : Orange et Sosh annoncent offrir 10 Go de data supplémentaires à leurs abonnés

Un nouveau geste de la part d’un opérateur pour ses abonnés en cette période de Coronavirus. Orange annonce qu’à partir de demain, il permettra à ses abonnés d’accéder à une enveloppe de data supplémentaire de 10 Go s’ils dépassent leur forfait.

En cette période de confinement, la consommation sur les réseaux fixe et mobile est bien plus sollicitée qu’en temps normal. Pour ceux qui se retrouveraient en hors-forfait, Orange proposera ainsi à ses abonnés mobile d’étendre gratuitement leur enveloppe de data disponible lorsque ceux-ci auront dépassé leur quota mensuel.

Une proposition par SMS pour les abonnés en hors-forfait

Les abonnés Orange et Sosh (hors prépayés) se verront ainsi proposer une “option 10 Go offerte” automatiquement dès qu’ils auront consommé l’intégralité de l’enveloppe de data allouée à leur forfait. Cette option sera proposée dès le 1er avril et ce jusqu’au 30 avril 2020.

Les abonnés dans cette situation recevront ainsi un SMS contenant un lien permettant d’activer cette option pour les trente jours suivants. Une initiative agréable en ces temps où la consommation de data est plus importante. L’opérateur conseille cependant une utilisation plus responsable de la data, et invite ses abonnés à privilégier le WiFi.

Du côté des autres opérateurs, des gestes ont également été faits dans ce sens, notamment chez Free qui a enrichi la data de son forfait à 2€, mais également boosté le débit pour ses abonnés aux forfaits 50,60 et 100Go qui dépassent l’enveloppe de data allouée à leur forfait.