Un broker se montre confiant sur la capacité d’Iliad/Free à confirmer ses bons résultats en 2020

Les bons résultats financiers et commerciaux récemment annoncés par Iliad continuent de porter leurs fruits et de rassurer les investisseurs. À la clé : un relèvement de broker et une (très) légère augmentation du titre à la Bourse.

Tout comme le partenariat stratégique avec Infravia pour la fibre optique ou l’annonce de cession de pylônes en France et en Italie à l’opérateur d’infrastructures Cellnex, les performances financières et commerciales d’Iliad pour l’année 2019 ont été accueillies positivement par les investisseurs. Sonnant le regain d’abonnés sur le mobile et des recrutements record sur la fibre, elles continuent d’ailleurs d’avoir des répercussions positives sur le titre du groupe à la Bourse.

“Après de forts résultats de quatrième trimestre, nous voyons un chemin vers l’objectif de free cash-flow opérationnel et une exposition accrue au marché français qui devrait rester rationnelle”, a en effet déclaré Barclays. Pour rappel, l’objectif d’Iliad est d’atteindre un solde Ebitda – investissement de 800 millions d’euros en 2020 et 1 milliard d’euros en 2021.

Le broker a ainsi relevé son conseil de “pondérer en ligne” à “surpondérer”, avec un objectif de cours rehaussé de 113 à 165 euros. Cela a entraîné une légère progression du titre de la maison-mère de Free et Free Mobile. Ayant démarré la journée à 126,70 euros, celui-ci est en hausse de 0,83 %, à 127,85 euros (+ 1,05 euro), au moment où sont écrites ces lignes.

Source : Boursorama