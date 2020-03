Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 123

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Aïe, aïe, aïe, journées difficiles en perspective pour cet abonné et sa famille, touchés par la malchance !

Bonjour @freebox grosse galère ce matin 😱 Un bibelot est tombé de l’étagère sur la Delta et a cassé le module fibre et la jarretière. En cette période de confinement avec 2 parents en télétravail et 2 enfants en école à la maison c’est la cata 😭 Help ! pic.twitter.com/6La8M2G0Wy Malbak (@Malbak) March 31, 2020

Message à caractère informatif. Pour les jeunes confinés chez eux et dont l’école a fermé, SFR a fait don de 50 000 recharges prépayées de 12 Go pour qu’ils puissent continuer à étudier chez eux. De leur côté Orange et Sosh offrent 10 Go supplémentaires à leurs abonnés.

dites @SFR_SAV @bouyguestelecom, vous envisagez des mesures de soutien aux étudiants qui voient leurs forfaits 4G exploser et qui n’ont pas tous accès au wifi ? C’est bien de parler de continuité pédagogique, mais il faut s’en donner les moyens ! @jmblanquer @VidalFrederique Francois-X Nerard 🍓 (@ordzon) March 27, 2020

Certains abonnés chez Bouygues Telecom ont d’ailleurs pratiquement dévoré toute la data incluse dans leur forfait, d’autres en illimité chez Free Mobile se moquent avec 1 To de consommé !

La facture qui fait plaisir 😉 pic.twitter.com/HZ94WPbync MAX • VOAO.CO (@Odrilow) March 31, 2020

Red by SFR préfère le réseau de Bouygues Telecom qui est un peu le sien aussi dans certaines zones, mutualisation oblige !

L’appel de l’humoriste Ahmed Sylla à Canal+ face au mécontentement de beaucoup d’internautes !