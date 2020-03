Les opérateurs à La Réunion participent à leurs façons à la campagne de confinement

Depuis quelques jours, la population de la Réunion est confinée comme celle de la métropole, et les opérateurs de l’île participent de leurs manières afin que chacun reste chez eux.

Du coté de Free Réunion, l’opérateur a décidé de faire sa communication sur le web via des pubs pour son forfait mobile à 9€99 en indiquant, ” Restez chez vous et souscrivez en ligne. on s’occupe du reste ! “, des publicités, que les Réunionnais peuvent retrouver sur des sites internet tel que universfreebox.com ou sur les applications et jeux sur mobile.

Concernant Orange Réunion, celui ci a décidé de faire comme sa filiale en Belgique, en modifiant le nom de son réseau sur les mobiles. Certains utilisateurs ont en effet remarqué l’apparition de messages tels que ” RestZotCaz Orange ” ( restez chez vous ).