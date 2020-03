Coronavirus : l’OMS va proposer une application sur Android et iOS

L’Organisation mondiale de la Santé prépare sa propre application pour rester informé durant l’épidémie de coronavirus. Elle sera rendue disponible en début de semaine prochaine.

En période de crise sanitaire et de confinement de la population, les fausses informations, mauvais conseils et arnaques en tous genres vont bon train. En ce qui concerne les deux premiers aspects, l’Organisation mondiale de la Santé agit à sa manière. Elle a notamment lancé un chatbot sur l’application de messagerie WhatsApp, laquelle fait d’ailleurs partie des applications mobiles les plus téléchargées depuis le confinement.

Il se trouve qu’une application mobile WHO MyHealth pour Android est iOS est également sur les rails. Avec d’anciens de Google et Microsoft, l’OMS prépare en effet une application pour permettre de rester informés durant la crise COVID-19. En cours de développement, celle-ci devrait être rendue disponible dès le 30 mars, soit lundi qui vient. Ses contenus seront alimentés par des professionnels de la santé. Il s’agit de distiller des recommandations pour se protéger quotidiennement ou lorsque l’on voyage, mais également de rétablir quelques vérités. Il y aura également un mécanisme d’alertes.

Sources : 9to5Google et Frandroid