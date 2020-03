WhatsApp : l’OMS lance un chatbot pour communiquer avec la population autour du coronavirus

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a lancé un chatbot accessible via l’application de messagerie WhatsApp. Celui-ci permet de communiquer sur l’évolution de l’épidémie coronavirus et de rappeler les conseils pour se protéger.

Pour utiliser le chatbot de l’OMS sur l’application de messagerie WhatsApp, il suffit de rajouter le numéro +41 79 893 18 92 dans les contacts et d’ouvrir une fenêtre de discussion.

Après l’envoi d’un “Hi” ou “Hello”, sachant que le service est pour l’instant disponible en anglais et qu’il arrivera plus tard dans d’autres langues dont le Français, la discussion démarre. Un menu s’affiche alors, avec une navigation à l’aide des chiffres.

En naviguant dans les sous-menus, on obtient les derniers chiffres officiels de l’épidémie dans les différentes régions du monde, des conseils pour se protéger et des réponses aux questions les plus courantes. Le chiffre 0 permet de revenir au menu principal.