Free : Thomas Reynaud s’adresse aux salariés concernant le COVID-19 et annonce la mise en place d’une “boîte à idée solidaire”

Avec la crise du coronavirus, ce sont toutes les entreprises qui doivent s’adapter aux nouvelles recommandations visant à ralentir la propagation. C’est bien sûr également chez Iliad/Free, d’autant plus en cette période où beaucoup d’entre nous sont en télétravail et où les plus jeunes vont rester à la maison, les opérateurs télécoms jouent un rôle majeur.

Depuis la semaine dernière nous vous tenons informés de la façon dont Free et tout le Groupe Iliad s’organise afin de diminuer les risques pour les salariés tout en assurant la continuité du service. Aujourd’hui, Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad, a envoyé une nouvelle lettre à tous les collaborateurs du Groupe. Au delà des remerciements aux équipes de l’opérateur, il annonce la mise en place d’une “boîte à idée solidaire”, sous la forme d’une adresse mail à laquelle tous les salariés peuvent faire leurs proposions pour améliorer le service ou la sécurité. Nous vous proposons cette lettre en intégralité (nous avons volontairement masqué l’adresse mail afin qu’elle ne soit pas spammée)