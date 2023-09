SFR : la diffusion en 4K pointe le bout de son nez sur son réseau câblé

A l’heure où France 2 et France 3 s’apprêtent à passer à la 4K sur la TNT, SFR commence à diffuser les canaux tests hertziens sur le réseau câblé issu de Numericable.

Cette année, les choses avancent bien dur la TNT « 4K ». Le passage à Ultra HD pour la diffusion hertzienne se profile dans l’Hexagone France avant les JO de 2024 à Paris. En mai 2023, le gouvernement a ainsi demandé à l’Arcom (ex-CSA) d’accorder à France Télévisions le droit de diffuser France 2 et France 3 en ultra-haute définition après des tests récurrents menés via une chaîné événement en 4K pour Roland Garros. D’autres acteurs ont manifesté également un intérêt d’opérer une diffusion de leurs services dans des formats améliorés par rapport à la HD.

Dr son côté, SFR à travers son réseau câblé issu de Numéricable, propose notamment un signal hertzien dit DVB-T (T pour terrestre) en plus de la norme de diffusion classique st le DVB-C (C pour câble). Cette solution hybride permet une meilleure compatibilité avec les TV actuelles.

Selon iGen, SFR a commencé à diffuser les canaux de tests hertziens en 4K de la tour Eiffel sur son réseau câblé. Testé depuis plusieurs années, ces derniers sont à présent repris sur le réseau de Numericable.

La filiale d’Altice devrait donc l’année à l’avenir les premiers canaux 4K quand ils seront disponibles sur la TNT, à première vue avant les jeux olympiques. Pour en profiter, il faudra disposer un téléviseur compatible avec la norme DVB-T2 et capable de décoder le codec HEVC mais aussi le Dolby AC-4 pour le son.

TDF et Dolby se sont unis en 2021 pour le lancement expérimental de la TNT en UHD dans les agglomérations de Paris, Toulouse et Nantes. Les chaînes 81,82 et 83 de la TNT étaient alors concernées.

C’était pourtant l’un des grands objectifs de l’ex-CSA, moderniser la télévision hertzienne en dotant tous les Français de la TNT en Ultra Haute Définition d’ici les Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais c’était sans compter le changement de fusil d’épaule du gouvernement en 2019. L’Etat avait décidé de reporter cette échéance afin de ne pas impacter le budget des ménages. Le basculement vers l’UHD nécessite un téléviseur compatible et un nouveau décodeur.

