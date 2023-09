Les internautes se lâchent sur les réseaux : la grave erreur de SFR et d’Orange, Free et McDonald’s deux poids deux mesures

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Quand McDonald rétrécit la taille d’un burger sans changer son prix, Free s’en amuse. L’opérateur a enrichi à deux reprises son forfait à19,99€/mois durant l’été, sans toucher à son prix jusqu’en 2027.

Free a enrichi son Forfait Free sans changer son prix. https://t.co/p0KefcxhmE — Free (@free) September 13, 2023

Tout porte à croire qu’Orange recycle les numéros, et cette fois cela tombe vraiment très mal. Quand une petite fille de 11 ans reçoit des messages d’un dealer sur sa nouvelle ligne.

On en parle @Orange_France ??? J’achète 1 portable/ligne pour ma fille de 11ans.

1 semaine après activation elle reçoit des messages de DEALER 😳🤬 Vous recyclez les numéros de tel? @ThomasRohmer @BetterInternetF @education_gouv @Beauvau_Alerte #prevention #mineur pic.twitter.com/vW6gXbSM2E — Baptiste des Monstiers (@BdesMonstiers) September 21, 2023

Une double erreur de SFR : envoyer les identifiants et le mot de passe dans un seul et même message à la mauvaise personne. Une fois prévenu, l’abonné concerné a changé son numéro de mobile mais la confirmation de changement a été envoyé à l’ancien numéro.

On insiste dans la débilité chez @SFR ! Après avoir prévenu la personne concernée par les précédents messages, elle change son numéro de mobile. Ces abrutis envoient une confirmation de changement de numéro A L'ANCIEN NUMERO ?? pic.twitter.com/XMXvUv8ANY — Ib (@Ibm_edi) September 20, 2023

La nouvelle Xbox Series X en préparation avec un nouveau design ressemble étrangement au serveur WiFi 6E de Bouygues Telecom !

#XboxLeak L’un est le leak du futur modèle de @XboxFR , l’autre est le répéteur wifi 6E de Bouygues Telecom. Saurez-vous les reconnaître ? 👀 pic.twitter.com/niCcThEj33 — SophRoss (@_SophRoss) September 19, 2023

Reef, l’opérateur mobile qui veut mettre Free en PLS a plus d’un tour dans son sac ! Quelle offre fixe ou mobile serait parfaite selon vous pour concurrencer l’ex-trublion ?

La vérité, on est un peu à court d'idées, on a juste : pic.twitter.com/CcaAmdM1qd — Reef ☎️ (@reef_telecom) September 14, 2023

